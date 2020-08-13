أصحاب اليد اليسرى.. "أقلية" أثرت في تاريخ البشرية

يحتفل العالم في هذا اليوم 13 أغسطس باليوم العالمي لأصحاب اليد اليسرى، وهو يوم عالمي بدأ الاحتفال به في عام 1976، بهدف التوعية بأصحاب اليد اليسرى الذي يشكلون نسبة 10 % من سكان العالم.





وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة من سكان العالم الذين يتميزون باليد اليسرى، إلا أن هناك مشاهير منهم أثرت الحياة الفكرية والثقافية عبر تاريخ البشرية.









محمد علي كلاي

أحد أشهر الملاكمين، توفي عام 2016، وكان شهيرا بلاكماته القوية التي كان يسددها بيده اليسرى، اعتزل الملاكمة عام 1981 وقد كان عمره 39 عامًا، بعد مسيرة حافلة تضمنت 56 فوزا منها 37 بالضربة القاضية وخمس هزائم، وتوج باللقب العالمي ثلاث مرات مختلفة.





رافائيل نادال

يعد نادال واحدًا واحد أساطير لعبة التنس، فهو " ملك اللعبة الرملية" كما يطلق عليه، وأحد الظواهر في هذه اللعبة، يتميز بتسداداته السريعة بيده اليسرى والتي توج بفضلها بالعديد من البطولات، يمتلك نادال رقم قياسي بعدد الانتصارات المتتالية بالمباريات التي أجريت على الملاعب الرملية، بعدد 81 انتصارا متتاليا.









باراك أوباما

هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وأول رئيس من أصول أفريقية يصبح رئيسًا للبيت الأبيض.





بيليه

لاعب كرة القدم البرازيلي بيله، واحد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ، اشتهر بمهاراته الفائقة، واختير كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.





دافينشي

الفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دا فينشي، والذي عاش في عصر النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، كما عرف بانجازاته العلمية واختراعاته وبأنه كان رسامًا ونحاتًا وأديبًا ومعماريًا وموسيقيًا.