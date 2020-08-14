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رياضة

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:55 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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القسم الرياضي
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن السبب الحقيقي وراء الدخول فى مفاوضات مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل ضم رمضان صبحى جناح الفريق الإنجليزى المنتهي إعارته إلى النادى الأهلى.

وأكد المصدر أن الزمالك كان على تنسيق مع النادي الإنجليزي وتفاوض من أجل رفع قيمة الصفقة، وأن مسئولي الزمالك كانوا يريدون رفع السعر وهذا ما حدث بالفعل فى النهاية.


الجدير بالذكر أن نادي الزمالك أرسل لنظيره هيدرسفيلد الإنجليزي عرضا لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي.

حيث أرسل الزمالك عرضا لهيدرسيفيلد بقيمة 3 ملايين و600 ألف إسترليني يتم دفعها كاش حال موافقة النادي الإنجليزى على عرض شراء الجناح الدولي.

 
فيما وصلت قيمة عرض الأهلي لـ3 ملايين و250 ألف إسترليني يتم دفعها على 3 أقساط الأول بعد توقيع العروض في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022.


 وكان  نادي هيدرسيفيلد قد وافق على عرض النادي الأهلي بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 ألف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.
 
ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي وأعلن رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل.
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