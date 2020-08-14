الأرصاد الكويتية: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة علي معظم البلاد.





وأوضحت الأرصاد الكويتية في تقرير لها ان الرياح اليوم تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة حيث تنشط على فترات بسرعة تتراوح مابين 15 - 45 كم/ساعة .





كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية مع اجتمالية نشاط للغبار على المناطق المكشوفة في البلاد.





وعن الطقس ليلا كشفت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات حيث تتراوح سرعتها مابين 12 إلى 40 كم/ساعة.





وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 47 درجة، وتنخفض إلى 32 درجة ليلًا.



