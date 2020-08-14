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أخبار البلد

الحكومة: لا صحة لإصابة محصول البصل بأي فطريات أو عدوى بكتيرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:27 ص
محصول البصل
محصول البصل
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأي فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تمامًا، مشددةً على أن كافة المحاصيل المصرية بما فيها البصل تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، تبلغ إنتاجية محصول البصل المصري نحو 2,8 مليون طن سنويًا، والذي يكفي الاستهلاك المحلي، ويحقق فائضًا بنحو مليون طن يتم استغلاله في التصدير أو التصنيع، وقد تخطت صادراته نحو 287 ألفًا و946 طنًا، وذلك منذ بداية العام الحالي، وحتى 5 أغسطس الجاري إلى جميع الأسواق العالمية، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد صادرات  الموالح والبطاطس، كما تهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خاصة الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، وذلك من خلال الحصول على تقاوي عالية الجودة بجانب استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، الأمر الذي يسهم في رفع جودة المحصول وزيادة الإنتاج.

وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
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