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اقتصاد

الحكومة: حذف المستفيدين بـ مبادرة ما يغلاش عليك من البطاقات التموينية غير حقيقي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:35 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، وأن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون  في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، مشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.

وفي سياق متصل، يتم تقديم تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك)، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، من خلال السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصناع والتجار في مبادرة "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).
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