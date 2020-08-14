تحاول فرض رؤيتها..ماكرون يكشف عن مرشحه لرئاسة الحكومة اللبنانبة

كشف موقع " إم تي في " اللبناني عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترشيح السفير السابق نواف سلام رئيسًا للحكومة المقبلة في لبنان بعد تقديم حسان دياب إستقالته من رئاسة الحكومة.





وذكر الموقع اللبناني أن ماكرون حاول التأثير علي الرئيس اللبناني ميشيل عون عبر إتصال هاتفي ولكن الأخير أبلغه بأن الأمر قد يكون صعبا نظرا لأن الثنائي الشيعي "حركة أمل" و"حزب الله"، لا يقبلان بسلام.





وأوضح أن " ماكرون " إتصل ايضا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لاستطلاع رأيه في تولي سلام الحكومة إلا أن بري أبلغه أن الأمر قد يكون صعبًا - لكنه خاضع للنقاش.





كما واصل الرئيس الفرنسي مطالباته بتعيين نواف سلام لرئاسة الحكومة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حيث طالبه بضرورة دعم ترشيح سلام لرئاسة الحكومة دون معرفة اجابة الحريري علي طلب الرئيس الفرنسي.