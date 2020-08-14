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أخبار العالم

السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بـ كورونا و2566 حالة شفاء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:00 م
السعودية تسجل 1383
السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بـ كورونا و2566 حالة شفاء
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت الوزارة في إفادتها اليومية، إنها سجلت 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 295902 حالة.

كما سجلت الوزارة 2566 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 262959 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3338 حالة.

وكشفت الوزارة عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 29605 والحالات الحرجة 1782 حالة.
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