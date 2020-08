لروحك الرقيقة كل الرحمة والسلام.. سلاف فواخرجي تنعى شويكار

View this post on Instagram

#شويكار لروحك الرقيقة كل الرحمة والسلام تاريخ جميل وتميز وخصوصية ودفء ... العزاء لأهلها ولمحبيها وما أكثرهم 🙏🏻❤️ #سلاف_فواخرجي