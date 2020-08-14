وصول طائرة مساعدات مصرية إلى السودان | شاهد

وصلت طائرة المساعدات المقدمة من مصر للسودان على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان.









تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء .









ومن جانبه قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.









يأتي ذلك إطار تضامن مصر مع الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان .