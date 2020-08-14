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رياضة

في ليلة إذلال برشلونة .. ليفاندوفسكي يحقق إنجازا فريدا مع بايرن ميونخ

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:33 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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محمد السعيد
حقق روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ إنجازا لأول مرة في في تاريخ العملاق البافاري، بعد تسجيله هدفا في اكتساح فريقه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب الحساب الرسمي لـ بايرن ميونخ على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائمة اللاعبين المسجلين لـ 50 هدف في دوري الأبطال م 
.البايرن روبيرت ليفاندوفسكي، انتهت القائمة

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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