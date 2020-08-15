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أخبار العالم

صفعة قوية لأمريكا.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار تمديد حظر السلاح على إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، أن مجلس الأمن رفض مشروع قرار تمديد حظر السلاح على إيران، في خطوة من شأنها تقليص الضغوط التي تمارسها واشنطن على برنامج طهران الصاروخي والنووي. 

والخميس بدأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في 18 أكتوبر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتقول إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارقا" إذا تم رفع القيود عنها.

وأعربت روسيا والصين عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية ووفقا لدبلوماسيين، فإنه من المتوقع أن تفشل الخطوة الأمريكية للتمديد.
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