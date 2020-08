عرض Queer Eye for the Straight Guy على نتفليكس

خمسة عشر عامًا مرّت على الثورة التي أحدثها مسلسل Queer Eye for the Straight Guy الفائز بجائزة الإيمي في مفاهيم تلفزيون الواقع، ويعود هذا المسلسل إلى شبكة Netflix ليُعرَض على نطاق عالمي ويطرح للمشاهدين من جميع أنحاء العالم رؤية جمالية معاصرة متنوعة.



وفي هذا الموسم، يستبدل مسلسل Queer Eye أجواءه الأصلية في نيويورك بمجتمعات داخل وخارج مدينة "أتلانتا" بولاية "جورجيا".



ويتعرّف الـ Fab Five على رجال وسيدات من مختلف الثقافات والمذاهب، والمتناقضة عادة مع مبادئهم ومعتقداتهم، وسوف يتطرق إلى جميع الموضوعات، بداية من حقوق LGBTQ ورأي عامّة الجمهور في المجتمع وانتهاءً بالطريقة المثالية لتحضير سَلَطة الغواكامولي الطازجة وغيرها من الموضوعات.



ويتولّى "ديفيد كولينز" (Scout Productions) دور المنتج التنفيذي للمسلسل الجديد إلى جانب شركاء الإنتاج "مايكل ويليامز" و"روب إيريك".