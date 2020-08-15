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أخبار العالم

رويترز: اتفاق الإمارات للسلام مع إسرائيل يمهد لحصولها على الأسلحة الأمريكية المتقدمة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:07 ص
الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية المتقدمة
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سمر صالح
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم السبت عن خبراء قولهم إن الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة قد يمهد الطريق أمام بيع الولايات المتحدة مزيدا من الأسلحة ذات التكنولوجيا المتقدمة للإمارات.

وبهذا الاتفاق تصبح دولة الإمارات ثالث دولة عربية فقط بعد مصر والأردن تبرم مثل هذا الاتفاق مع إسرائيل التي تحظى بوضع خاص للحصول على مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، خلال مقابلة مع الاذاعة العامة الوطنية، إنه "كلما أصبحت الإمارات صديقة لإسرائيل وأصبحت شريكة لإسرائيل وأصبحت حليفا إقليميا للولايات المتحدة، أعتقد بوضوح أن هذا سيغير تقييم التهديد، وقد يعمل في صالح دولة الإمارات" في ما يتعلق بمبيعات السلاح في المستقبل.

وتضمن الولايات المتحدة حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية متطورة بشكل أكبر مما تحصل عليه الدول العربية، مانحة إياها ما يوصف "بتفوق عسكري نوعي" على جيرانها ومن بين الأمثلة الطائرة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتستخدمها إسرائيل في المعارك ولكن لا تستطيع دولة الإمارات العربية شراءها حاليا.

وقال ديفيد ماكوفسكي، مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لرويترز إن هذا الاتفاق مكسب للإمارات، التي ستكون مؤهلة دون شك للمبيعات العسكرية التي لم يكن بوسعها الحصول عليها بموجب قيود ’التفوق العسكري النوعي’ بسبب الخوف من إمكانية استخدام تكنولوجيا معينة ضد إسرائيل.
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