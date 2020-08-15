للمشاركة فى علاج مصابي انفجار بيروت.. وصول طاقم طبي مصري إلى لبنان

وصلت صباح اليوم، السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، الطائرة المصرية التي تحمل طاقم الأطباء والجراحين المصريين الذين سيقدمون الدعم والإسناد للمنظومة الطبية اللبنانية للتعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن الانفجار المدمر الذي شهدته العاصمة بيروت قبل نحو 10 أيام.









كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قدأصدر توجيهاته بأن يشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري بين القاهرة وبيروت، والذي يحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لصالح الشعب اللبناني، طاقما طبيا متخصصا وذلك للمساهمة في تقديم العلاج للمصابين جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وأسفر عن وقوع نحو 6 آلاف مصاب.









وسيستضيف مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية طاقم الأطباء المصريين والبالغ عددهم 21 طبيبا من كبار الجراحين وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية المرموقة.











وتحمل الطائرة، التي تقل الفريق الطبي المصري على متنها، ما يربو على نصف طن من المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية والجراحية التي سيستعملها الأطباء المصريون خلال فترة تواجدهم بلبنان، لعلاج المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.











يذكر أنه في استقبال الطائرة المصرية سفير مصر ياسر علوي، قنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، رئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري بالسفارة المصرية، والدكتور عمرو العدوي، رئيس جامعة بيروت العربية، في حين حضر عن الجانب اللبناني العميد الركن إلياس يوسف ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.









على صعيد ذي صلة، تصل في وقت لاحق اليوم طائرتان ضمن المرحلة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي المصري، حيث تحمل كل منهما 14 طنا من المساعدات الإغاثية الضرورية، من بينها مواد غذائية ومستلزمات طبية.