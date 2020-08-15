مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتقديم كافة الدعم للسودان





عبر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته الشديدة لوجوده في السودان ، قائلا ان سعيد جدا اني في بلدي الثاني السودان .





وتقدم مدبولي بالشكر لنظيرة السوداني على كرم الضيافة والاستقبال لافتا انه هذا شي بديهي للعلاقات بين البلدين من زمن بعيد .

ووجه التهنيئة من الرئيس السيسي لجمهورية السودان بمناسبة ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق لتشكيل الحكومة والتنمية الاقتصادية للبلاد .





كما نقل رسالة من الرئيس السيسي قائلا ان السيسي وجه بدعم السودان في كافة المحالات ذات المجالات الاستراتيجية ومنها النقل والصحة والري .





وقال مدبولى خلال لجنة المباحثات: ناقشنا التعاون في قطاعات الصحة والري والزراعة والتجارة والصناعة وتفعيل جميعا لمشروعات والأفكار التي تمنينا ان تكون بين البلدين وتمونرفي صالح الشعبين





واشار الى انه سيكون هناك زيارات متبادلة لافتا انه تقدم بدعوة لنظيره السوداني لزيارة مصر لبحث ما تم الاتفاق عليه .