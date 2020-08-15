بعد مد فترة السداد.. الأقصر تناشد المواطنين تسديد رسوم جدية التصالح

أعلنت محافظة الاقصر ، مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من نهايتها اليوم 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.





وأشارت إلى أن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة حتى 30 سبتمبر المقبل.





إقرأ أيضا:





ويجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، لكافة العاملين بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات.





يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون.





تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.



