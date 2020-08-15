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رياضة

بعد فضيحة دوري الأبطال.. 3 خطايا لـ "بارتوميو" قادت برشلونة إلى موسم كارثي

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:33 م
بارتوميو رئيس برشلونة
بارتوميو رئيس برشلونة
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محمد السعيد
ليلة حزينة عاشتها جماهير فريق برشلونة، بعد سقوط البلوجرانا المدوي أمام بايرن ميونخ، أمس، الجمعة.


وكان برشلونة خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب النور بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وفشل برشلونة في حصد أي لقب هذا الموسم محليا أو قاريا.


وفشل برشلونة هذا الموسم جاء نتيجة أخطاء إدارية تسبب فيها جوسيب بارتوميو رئيس النادي.


ويستعرض "صدى البلد" خطايا بارتوميو التي قادت برشلونة إلى موسم كارثي:


1- صفقات فاشلة:


يتبع مجلس إدارة نادي برشلونة خطة فاشلة في عملية ضم اللاعبين، حيث أنفق أكثر من ربع مليار يورو لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، ورغم ذلك فشل كل اللاعبين في تعويض رحيل النجم البرازيلي، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين أن حققوا فشلا ذريعا مع الفريق مثل براثوايت، ودي يونج الذي فشل في إثبات نفسه حتى الآن.


2-  الإحلال والتعجيز:

بدلا من اتباع سياسة الإحلال والتجديد، يتبع مجلس بارتوميو علمية الإحلال والتعجيز، حيث يتعاقد مع لاعبين كبار السن، ويستغنى عن المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الفريق، لعل آخرهم آثر ميلو الذي الذي رحل إلى يوفنتوس.


وأصبح برشلونة مدججا بالعواجيز، حيث أن قوام الفريق الأساسي معظمهم لاعبون تجاوزا سن الثلاثون عاما مثل بيكيه وبوسكيتس وفيدال وراكيتيتش وميسي وفيدال ولويس سواريز.


3- الاعتماد على مدربين مغمورين:


فريق برشلونة يضم أفضل لاعبين في العالم، فبالتالي لابد أن يتعاقد مع مدرب على أعلى مستوى.


لكن إدارة برشلونة تفضل دائما التعاقد مع مدربين لا تمتع بالخبرة الكافية لتولي فريق بحجم برشلونة، كما أنهم لم يتولوا تدريب أندية ذات مستوى عالٍ من قبل، مثل تاتا بارتوميو وفالفيردي وكيكي سيتين، حيث فشل جميعهم في حصد أي لقب قاري مع برشلونة.
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