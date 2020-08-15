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أصل الحكاية

حفظت القرآن كاملا وتزوجت 5 مرات.. 10 محطات في حياة هدى سلطان

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:01 م
هدى سلطان
هدى سلطان
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أحمد أيمن

تحل اليوم 15 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، والتي عاشت حياة حافلة بدأت منذ نشأتها الفنية التي ساعدتها على دخول عالم الفن، مرورا بزيجاتها المتعددة والتي باء أغلبها بالفشل، الذي قابله نجاحا كبيرا في حياتها الفنية.


ويستعرض "صدى البد" 10 محطات في حياة الفنانة هدى سلطان بمناسبة ذكرى ميلادها:


1. ولدت 15 أغسطس 1925 في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية على بعد 14 ميل من مدينة طنطا.


2. اسمها الحقيقي جمالات بهيجة  عبدالسلام عبدالعال الحو، وكانت الشقيقة الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم شقيقها الفنان محمد فوزي الذي يكبرها بـ7 أعوام، وتلته شقيقتهما الفنانة هند علام.


3. حفظت القرآن الكريم كاملا في صغرها بكتاب قريتها، حيث اعتاد والدها استقدام شيخة تقرأ القرآن للنساء صباحًا وبشكل يومي، وكان يفعل نفس الشيء لأشقائها الذكور.


4. من عائلة إقطاعية بمحافظة الغربية، استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن ولم يعترف بابنه حتى حقق نجاحًا فنيا كبيرا، الأمر الذي شجع شقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه.


5. بدأت مسيرتها الفنية في عام 1950 مع فيلم "ست الحسن"، لكنها دفعت ثمن هذا النجاح عندما طلقها أول أزواجها محمد نجيب بسبب الغيرة إثر شهرتها في عالم الفن بعد أن أنجبت كبرى بناتها نبيلة.


6. تزوجت بعده المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي وفشل زواجها للسبب نفسه، لتتزوج بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عامًا، وأخيرا تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام.


7. قدمت مع فريد شوقي خلال فترة زواجهما أكثر من عشرين فيلما حيث شكلا ثنائيا متميزا في السينما المصرية جذب جمهورا كبيرا، وهي الشعبية التي دفعت النقاد والجمهور لإطلاق لقب "ملك الترسو" على الراحل فريد شوقي.


8. من أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه، وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عامًا من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.


9. ادت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى"، وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي" عام 2005، بجانب عدد من المسرحيات.


10. توفيت هدى سلطان بمرض السرطان في الخامس من يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد في مصر، عن عمر يناهز 81 عامًا  عقب وفاة ابنتها مها فريد شوقي بحوالي 50 يوما.

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