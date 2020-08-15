AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتفاق ملزم.. نصر علام: مصر والسودان أعلنا ما يريدونه من مفاوضات سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:33 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
هاني حسين
قال  محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن  زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان تعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وأضاف علام في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مصر والسودان اتفقوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء سد النهضة".

 وتابع :"  مصر والسودان أعلنوا  من الخرطوم ما يريدونه من مفاوضات سد النهضة ". 

 وأكمل محمد نصر علام:"  مصر السودان سعوا إلى التوصل إلى آلية لفض النزاعات بشكل قانوني فيما يتعلق بسد النهضة، مع الحرص على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية دون التفاوض مع مصر والسودان ".
 
 ولفت أن  السودان تستطيع تعظيم استفادتها من الطاقة لدعم المشروعات الاقتصادية ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة اليوم.. وزير الري السوداني: توافق حول 95% من النقاط الفنية

بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. أستاذ قانون دولي: مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق كامل

مصادر: مصر تسعى لاتفاق ملزم مع إثيوبيا حول قواعد ملء السد

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

سامح شكري في مجلس الأمن: سياسة الأمر الواقع مرفوضة.. إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق عادل ومنصف.. وأي إجراء أحادي له نتائج كارثية ومصر ستحافظ على حقها

بعد تصريحات استفزازية.. وزير الري الأسبق: لابد من وقفة مع السفير الإثيوبي بالقاهرة

ترشيحاتنا

تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب.. وإعلان المرحلة الأولى من التنسيق.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض

3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 قبل إعلان الحدود الدنيا.. 98.5% لـ الطب

مش من حقه.. حكم عراقي يعلق على أحقية الإنتاج الحربي فى ركلة جزاء أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم