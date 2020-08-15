اتفاق ملزم.. نصر علام: مصر والسودان أعلنا ما يريدونه من مفاوضات سد النهضة

قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان تعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين .





وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر والسودان اتفقوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء سد النهضة".





وتابع :" مصر والسودان أعلنوا من الخرطوم ما يريدونه من مفاوضات سد النهضة ".





وأكمل محمد نصر علام:" مصر السودان سعوا إلى التوصل إلى آلية لفض النزاعات بشكل قانوني فيما يتعلق بسد النهضة، مع الحرص على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية دون التفاوض مع مصر والسودان ".

ولفت أن السودان تستطيع تعظيم استفادتها من الطاقة لدعم المشروعات الاقتصادية ".