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لسنا ضد تنمية إثيوبيا.. سنجر: زيارة مدبولي للسودان تفتح آفاقا لحل أزمة مفاوضات سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن  مصر والسودان على عتبة مرحلة جديدة من العلاقات،  وهناك تطور استراتيجي في العلاقات المصرية السودانية .

وأضاف  أشرف سنجر  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تناغم وتناسق بين مصر والسودان وذلك ظهر في زيارة رئيس الوزراء إلى السودان .

 وتابع  :"  الزيارة تفتح آفاق كثيرة من أجل وضع حلول للأزمة مفاوضات سد النهضة ".

 ولفت  سنجر:"  مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا ولكن نرفض تعطيش مصر بسبب عدم التفاوض على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ".

 واكمل  أستاذ السياسات الدولية:" الحديث عن مساعدة السودان ليس حديثا إعلاميا ولكن رئيس الوزراء ذهب إلى السودان ومع حمولة من المساعدات إلى السودان وتقديم منح دراسية ".

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