لسنا ضد تنمية إثيوبيا.. سنجر: زيارة مدبولي للسودان تفتح آفاقا لحل أزمة مفاوضات سد النهضة

قال أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن مصر والسودان على عتبة مرحلة جديدة من العلاقات، وهناك تطور استراتيجي في العلاقات المصرية السودانية .
وأضاف أشرف سنجر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تناغم وتناسق بين مصر والسودان وذلك ظهر في زيارة رئيس الوزراء إلى السودان .
وتابع :" الزيارة تفتح آفاق كثيرة من أجل وضع حلول للأزمة مفاوضات سد النهضة ".
ولفت سنجر:" مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا ولكن نرفض تعطيش مصر بسبب عدم التفاوض على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ".
واكمل أستاذ السياسات الدولية:" الحديث عن مساعدة السودان ليس حديثا إعلاميا ولكن رئيس الوزراء ذهب إلى السودان ومع حمولة من المساعدات إلى السودان وتقديم منح دراسية ".