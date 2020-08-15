شريف منير يودع شويكار بفيديو مؤثر.. شاهد

علق شريف منير على الفيديو قائلا : كانت حبيبتي جدا .. وكانت بتشجعني وبتديني طاقة إيجابية مستمرة .. لغاية مسلسل بنحب تاني ليه.. هتوحشيني".

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وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".





كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.



