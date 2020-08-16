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محافظات

دفعة ثانية .. تسليم 3 أطنان لحوم أضاحي للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، استلام 3 طن من صكوك لحوم الأضاحي، كدفعة ثانية مقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.


بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتورة وفاء يسري نائب مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومديري إدارات الأوقاف بالمراكز. 

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قدم نائب محافظ الفيوم الشكر لوزارة الأوقاف، ومديرية أوقاف الفيوم، للجهود المبذوله، والدعم المستمر لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة .


من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الى توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي كدفعة أولى خلال الفترة الماضية، حيث تم توزيعها على المستحقين من الأرامل ومحدودي الدخل، بالإضافة الى استلام اليوم 3 طن لحوم أضاحي كدفعة ثانية، لافتًا الى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة المختلفة.

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