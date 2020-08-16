رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي





وكان دي بروين ينافس كلا من ثلاثي ليفربول ساديو ماني وجوردان هندرسون وألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون ونيك بوبي حارس بيرنلي.





وشارك دي بروين مع مانشستر سيتي في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 13 هدفا، وصنع 20 آخرين.





يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فاز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج هذا الموسم، بينما توج أرنولد مدافع ليفربول بجائزة افضل لاعب شاب

توج البلجيكي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، المقدمة من رابطة البريميرليج.