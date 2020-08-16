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محافظات

تحرير 477 محضر مخالفات خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات واشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتموين، والجهات المعنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال اللواء ا. ح احمد السايس رئيس مدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 477 مخالفة تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، باعة متجولين، إدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، لنقص الوزن، عدم إعطاء بون، ونظافة، قرار غلق، بدون ترخيص، عدم إعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية)، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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