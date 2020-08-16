تحرير 477 محضر مخالفات خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي

وقال اللواء ا. ح احمد السايس رئيس مدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 477 مخالفة تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، باعة متجولين، إدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، لنقص الوزن، عدم إعطاء بون، ونظافة، قرار غلق، بدون ترخيص، عدم إعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية)، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.