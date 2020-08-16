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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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أحمد على

 ترأس الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والذي عقد ظهر اليوم بمقر إدارة الجامعة، بحضور وكلاء الكليات والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

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وخلال الاجتماع ، ناقش الدكتور عماد عتمان مع وكلاء الكليات آليات عودة النشاط بالجامعة لعمل القوافل الطبية البيئية الشاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا وخدمة أهالي محافظة الغربية ، تأكيدًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع .


وأكد نائب رئيس جامعة طنطا، انه جاري التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية والمسؤلين بالجامعة بما يضمن تنفيذ القوافل الطبية في ضوء الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

نائب رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع
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