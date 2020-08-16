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محافظات

‎نائب محافظ المنيا يتابع موقف المباني المخالفة التي رصدتها وحدة المتغيرات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:54 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا
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ايمن رياض
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عددًا من الحالات التي تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية لظهور احداثيات لمواقع بنائية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، حيث تم تفعيل المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للعمل على رصد المخالفات البنائية والتعديات الزراعية على أراضي أملاك الدولة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مركز سمالوط، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
 
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 أكد نائب المحافظ، ان متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

قال نائب المحافظ، انه تم اجراء المعاينة لعدد 3 حالات تم ظهور احداثيات بنائية لها على منظومة المتغيرات المكانية، وتبين من المعاينة ان الحالات مخالفة لبنائها بطريقة عشوائية وخارج الحيز العمراني، موجها رئيس المركز، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة .
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