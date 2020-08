مستنينكم.. سليمان عيد يروج لمسرحيته صباحية مباركة

View this post on Instagram

مسرحية "صباحية مباركة" 🤵🏻👰🏼 مستنيينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل اسبوع الساعة ٩ ⏰علي مسرح جراند نايل تاورز. 🎭 لحجز التذاكر 🎫: ١٦٨٢٦📞 اسعار التذاكر ٤٠٠/٣٠٠/٢٠٠