مستنينكم.. سليمان عيد يروج لمسرحيته صباحية مباركة

نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهر سليمان عيد على الافيش برفقة علي ربيع واوس اوس وطاهر ابو ليلة وكتب معلقا على الصور: "مسرحية "صباحية مباركة" 🤵🏻👰🏼 مستنيينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل اسبوع الساعة ٩ ⏰علي مسرح جراند نايل تاورز. 🎭 لحجز التذاكر 🎫: ١٦٨٢٦📞 اسعار التذاكر ٤٠٠/٣٠٠/٢٠٠".



بدأ سليمان عيد وعلي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.



مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.



المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.