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منوعات

عنصري| اعتداء رجل أبيض على مجموعة سُمر في المترو بإنجلترا.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو داخل مترو الأنفاق في إنجلترا لرجل أبيض يبدو أنه في حالة سكر يسب أصحاب البشرة السمراء و يصفهم بالحيوانات الأليفة.


حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد المواطنين في القطار قام بإلتقاط مقطع فيديو لرجل ابيض يبدو أنه كان في حالة سكر و إعياء و لا يدري ما يفعل و لكن عنصريته ضد المواطنين السود ظهرت بوضوح خلال الفيديو . 


ظهر الرجل في المقطع يتحدث إلى مجموعة من الركاب اصحاب البشرة السمراء في المترو ، و يتنمر عليهم بسبب بشرتهم السمراء ، و يطلب من كل منهم أن يقول اسمه له و بعد أن يقول اسمه له يصرخ قائلا " لا أنت اسود" . 


سب المواطن الأبيض المواطنين السود بأفظع الشتائم بلا هدف ، ويوضح الفيديو أنهم كانوا هادئين يحترمون القوانين و لم يقوموا بأي فعل مشين ، بل كان السباب يأتي من جهة الرجل الأبيض . 


عنصري| اعتداء رجل أبيض على مجموعة سُمر في المترو بإنجلترا.. فيديو
عنصري| اعتداء رجل أبيض على مجموعة سُمر في المترو بإنجلترا.. فيديو
عنصري| اعتداء رجل أبيض على مجموعة سُمر في المترو بإنجلترا.. فيديو
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