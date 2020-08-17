عنصري| اعتداء رجل أبيض على مجموعة سُمر في المترو بإنجلترا.. فيديو





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد المواطنين في القطار قام بإلتقاط مقطع فيديو لرجل ابيض يبدو أنه كان في حالة سكر و إعياء و لا يدري ما يفعل و لكن عنصريته ضد المواطنين السود ظهرت بوضوح خلال الفيديو .









ظهر الرجل في المقطع يتحدث إلى مجموعة من الركاب اصحاب البشرة السمراء في المترو ، و يتنمر عليهم بسبب بشرتهم السمراء ، و يطلب من كل منهم أن يقول اسمه له و بعد أن يقول اسمه له يصرخ قائلا " لا أنت اسود" .









سب المواطن الأبيض المواطنين السود بأفظع الشتائم بلا هدف ، ويوضح الفيديو أنهم كانوا هادئين يحترمون القوانين و لم يقوموا بأي فعل مشين ، بل كان السباب يأتي من جهة الرجل الأبيض .







