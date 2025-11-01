قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أبو النصر: محافظة أسيوط تتزين احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير اليوم

محافظة أسيوط تستعد للاحتفال بالمتحف المصري الكبير
محافظة أسيوط تستعد للاحتفال بالمتحف المصري الكبير
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة استعدت للاحتفال بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في العالم، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة حضارية تؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والعطاء.

 92 موقعًا تم تجهيزها بشاشات عرض عملاقة

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أسيوط أنهت جميع الاستعدادات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف المدن والقرى لمتابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية مبهجة، من خلال 92 موقعًا تم تجهيزها بشاشات عرض عملاقة موزعة على مستوى المحافظة، تشمل 20 موقعًا في الأحياء والمدن، و45 موقعًا في الوحدات القروية، بالإضافة إلى 27 مركز شباب تم دعمها بشاشات إضافية لبث وقائع الحفل الرسمي والعروض الوثائقية والترويجية عن المتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تجسد عبقرية المصري القديم وإبداعه.

المحافظة تزينت بالأعلام واللافتات في الميادين

وأضاف المحافظ أن الاحتفالية الرئيسية بأسيوط تُقام اليوم في نادي أسيوط الرياضي، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والشباب، في مشهد يعكس اعتزاز أبناء أسيوط بحضارتهم العريقة وثقتهم في مستقبل وطنهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تزينت بالأعلام واللافتات في الميادين والشوارع الرئيسية احتفالًا بهذا الحدث العالمي الذي يرسخ مكانة مصر الثقافية.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر للدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، لدعمها ومشاركتها في الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة للاحتفالات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والثقافية في ترسيخ الوعي الوطني والتعريف بتاريخ مصر العريق.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الثقافة تشارك بفاعلية في الاحتفالات من خلال تنفيذ ورش فنية وورش خزف وورش حكي بعدد من قصور الثقافة المنتشرة في ربوع المحافظة، بهدف تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى المواطنين وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الوطني حيث تقدم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا فرعونيًا مميزًا يُقدم لأول مرة خلال الفعاليات الرئيسية في نادي أسيوط الرياضي، ليعبر عن عظمة الحضارة المصرية ويجسد روح الانتماء والفخر الوطني.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل لتأمين مواقع العرض وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسياب حركة المرور وجودة البث واستمراريته دون انقطاع، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والخدمات العامة في جميع أماكن التجمعات.

واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم حدث وطني وتاريخي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية والثقافية، مضيفًا أن أبناء أسيوط يشاركون بكل فخر في هذا الحدث العالمي الذي يعد رسالة سلام وتنوير من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.

أسيوط الافتتاح التاريخي المشروعات الحضارية احتفالية شاشات عرض عملاقة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

