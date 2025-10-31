جامعة أسيوط تواصل فعاليات تمكين بمسابقة عباقرة الدمج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تستمر الجامعة في فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" عبر مسابقة “عباقرة الدمج: معًا نفكر... معًا نبدع”.

وجاء ذلك وسط أجواء من الحماس والتفاعل بين الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وزملائهم. وتُعد هذه المسابقة تجربة مهمة لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، حيث تجمع الفرق الطلابية لتبادل المعرفة، وتنمية مهارات التفكير السريع واتخاذ القرار، وغرس قيم الاحترام المتبادل داخل المجتمع الجامعي.

https://www.facebook.com/share/v/1FwdLYVeqm/

وزارة التعليم العالي جامعة أسيوط التعليم العالي

