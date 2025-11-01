محافظ أسيوط: تعريف الأجيال الجديدة بتاريخنا العظيم واجب وطني

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على الأهمية القصوى لتعريف النشء والأجيال الجديدة بعظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين، مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا وطنيًا فارقًا، يعكس بوضوح اهتمام الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للشعب، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

روح الانتماء والفخر بالإرث الحضاري المصري الخالد

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة، بقيادة هاجر محروس، قامت بدور محوري في مواكبة الاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث نظمت المكتبة فعالية حضرها لفيف من طلاب المدارس، جرت في أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالإرث الحضاري المصري الخالد.

نشر الثقافة والمعرفة بين المواطنين

وأكد المحافظ أن مكتبة مصر العامة لا تقتصر وظيفتها على إعارة الكتب، بل تلعب دورًا محوريًا وحيويًا في نشر الثقافة والمعرفة بين المواطنين، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تعمل على ربط الشباب بشكل مباشر بتاريخ بلادهم مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل وغير المحدود لكل المبادرات والأنشطة التي تسهم في بناء الوعي الوطني العميق وتعزيز قيم الانتماء لدى النشء.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الفعالية المنظمة تضمنت عروضًا وأفلامًا وثائقية وترويجية متخصصة، سلطت الضوء على مراحل تطور الحضارة المصرية القديمة والمتاحف المصرية العريقة، خاصة المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه منارة للوعي ومركز للإبداع والتنوير، وقد جاءت هذه الأنشطة بهدف رئيسي هو غرس حب التاريخ في نفوس الأجيال الصاعدة وتزويدهم بالمعرفة اللازمة عن عظمة حضارتهم.