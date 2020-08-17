AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد فقدان رضيعه.. كيف تغلب أوس أوس على أحزانه.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:49 م
اوس اوس
اوس اوس
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد اسامة "اوس اوس" عن كيفية التغلب على ازمته الاخيرة وحالة الحزن الشديدة التى عاشها بعد رحيل نجله. 

وقال اوس اوس فى لقاء له ببرنامج "et بالعربى": "فقدانى لرضيعى امر احزننى كثيرا ولكن تغلبت عليه من خلال ارادة الله ثم عملى وهو الامر الذى لابد ان يستمر ولابد أن نسعد الجمهور واؤمن أن المؤمن مصاب واتمنى ان يعوضنى الله خير".

واضاف اوس اوس: "انا سعيد بالتأكيد من ردود الفعل الايجابية التى تلقيتها على مسرحية "صباحية مباركة" والتى اشارك فيها مع على ربيع  ومن اخراج اشرف عبد الباقى".  

مسرحية "صباحية مباركة" يشارك فيها اوس اوس وعلى ربيع كل من سليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

قمر يا روح قلبى.. زوجة على ربيع فى صورة مع ابنتهما

أشرف عبد الباقي: أشكر الجمهور اللي نورنا في صباحية مباركة.. شاهد

برفقة ندى بسيوني.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

أوس أوس يروج لمسرحيته صباحية مبارك

مستنيكم في المسرح.. علي ربيع ينشر بوستر مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: سنرد بقوة على أي محاولة لتخطي الخط الأحمر.. ورصدنا نقل مرتزقة وأسلحة

مرتضى منصور: الأهلي قلعة كبيرة.. وخلافي مع الخطيب لا يفسد للود قضية

رسميا.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

هل يحق لركاب مترو الأنفاق الحصول على إشتراك مدى الحياة؟ .. مصدر يجيب

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور