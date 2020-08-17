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تعليم

طب بنات الأزهر بالقاهرة تكرم نائب رئيس الجامعة لجهوده في دعم الكلية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:46 م
طب بنات الأزهر بالقاهرة
طب بنات الأزهر بالقاهرة تكرم نائب رئيس الجامعة لجهوده
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محمد شحتة
كرم، اليوم الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، يرافقه كل من: الدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومنحه درع الكلية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن التكريم جاء عرفانًا وتقديرًا لجهوده المخلصة في دعم مسيرة كلية طب بنات الأزهر، إضافة إلى دعمه لمستشفى الزهراء الجامعي التابع للكلية، إضافة إلى إسهاماته المهمة في تطوير كليات فرع البنات، وما شهده الفرع من نهضة حقيقية في السنوات الأخيرة ،بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة،  المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر. 

جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، كما كانت في طليعة الكليات التي تم تجديد الاعتماد لها، ومن أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي للأطباء بوزارة الصحة.
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