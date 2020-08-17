فحص طبي دقيق لـ محمود متولي.. واشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي

يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي فحص طبي دقيق بعد مواجهة اسوان التي تقام حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري.









وتعرض محمود متولي للإصابة وغادر المباراة وحل ياسر ابراهيم بديلًا له.









وكشفت مصادر خاصة ان الجهاز الطبي للاهلي يشتبه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.









وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الفوز على أسوان بهدف دون رد سجله جيرالدو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم خلال الشوط الأول .







