AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فحص طبي دقيق لـ محمود متولي.. واشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي فحص طبي دقيق بعد مواجهة اسوان التي تقام حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري.


وتعرض محمود متولي للإصابة وغادر المباراة وحل ياسر ابراهيم بديلًا له.


وكشفت مصادر خاصة ان الجهاز الطبي للاهلي يشتبه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الفوز على أسوان بهدف دون رد سجله جيرالدو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم خلال الشوط الأول .


سجل الأنجولي جيرالدو هدف التقدم للأهلي بحلول الدقيقة ٩ من زمن المباراة بضربة رأس مثالية مستغلا عرضية نموذجية من زميله محمد مجدي أفشه لم يجد جيرالدو صعوبة في إسكانها الشباك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشعر بالراحة في الأهلي.. وكيل جيرالدو: لا عروض لرحيله حتى الآن.. فيديو

رد الجميل.. أفشة يصنع وبادجي يسجل الهدف الخامس للأهلي فى شباك الجونة.. فيديو

أوميد أوكري مهاجم أسوان يعود بعد الصليبي

جيرالدو يتقدم بالهدف الأول للنادي الأهلي أمام أسوان بالدوري

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان

الإصابات تضرب الأحمر .. خروج أحمد الشيخ مصابا ونزول ديانج في مباراة الأهلي وأسوان

ترشيحاتنا

مصر كلها عارفة إني راجل.. مرتضى منصور يرد على طلبات رفع الحصانة عنه

وفاة عم الفنان مصطفى قمر

السجيني: أصحاب الشقق لا يوجد عليهم أي إجراءات جنائية بمخالفات التصالح.. فيديو

أحمد موسى: معتز مطر ومحمد ناصر يعيشان في رعب بعد تواصل تركيا مع مخابرات مصر

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

بعد قبلة سلاف فواخرجى.. مشهد جريء يثير الجدل فى شارع شيكاغو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة على القلب

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري