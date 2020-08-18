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رياضة

مليارات قطر وحلم ذات الأذنين.. باريس سان جيرمان يقترب من حصد اللقب الغائب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:31 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
مبالغ ضخمة انفقها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الفريق، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتخطت الأموال التي أنفقها ناصر الخليفي المليار يورو على الصفقات، فضلا عن الرواتب الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون، وهو لا يزال مستعدا لجلب أفضل الصفقات وتحمل الرواتب الضخمة من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان.

انتقال مبابي ونيمار فقط كلف باريس سان جيرمان أكثر من 400 مليون يورو، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين الضخمة، حيث يعد الثنائي ضمن قائمة أعلى الرواتب في العالم.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان فريق باريس سان تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز الصعب على أتلانتا بنتيجة 2- 1، بينما صعد لايبزيج بعد تحقيق الانتصار على أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة.

وبات فريق باريس سان جيرمان قريبا من تحقيق حلم دوري الأبطال أكثر من أي وقت مضى، حيث إن لايبزيج ليس بالفريق المصنف ضمن فرق الصفوة في أوروبا، رغم المستوى المميز الذي يظهر به في البطولة حتى الآن.

وحال تأهل باريس سان جيرمان للمباراة النهائية على حساب لايبزيج سيكون الفريق قريبا من تحقيق حلم دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه والثانية في تاريخ فرنسا، فهل يحقق باريس حلم دوري أبطال أوروبا " الكأس ذات الأذنين" أم تستمر العقدة.
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