خطوة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة.. وزيرة الصناعة تشارك في مراسم تكليف أمين عام منطقة التجارة الأفريقية

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCEFTA ، والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث انتخب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وامكيني ميني من دولة جنوب أفريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCEFTA ولمدة أربع سنوات وذلك خلال اجتماعات القمة الإفريقية العادية الـ 33 للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي.





وشارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا وموسى ففي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وشيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.





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وقالت الوزيرة أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "لإفريقيا التي نريدها" ، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.





وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الافريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الأفريقية ودمج الأسواق الأفريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدول القارة.





وقد أكد المشاركون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تعكس ارادة والتزام سياسي من جانب الزعماء الافارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري مشيرين إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من حوالي 10-13٪ إلى 25٪ أو أكثر خلال العقد القادم، بالاضافة الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.





ولفت المشاركون إلى أهمية تكاتف الدول الإفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاديات الأـفريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة افريقيًا لكافة دول القارة إلى جانب إنشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والأفراد بين مختلف دول القارة الافريقية.





وجدير بالذكر ان مصر استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTAواجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018 حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة فى السلع في القارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".





كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيرًا من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية .





وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق امام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.