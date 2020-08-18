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حوادث

النيابة العامة تكشف حقيقة النزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
كشفت تحقيقات «النيابة العامة» حقيقة ما تُداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول نزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية.

حيث تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب «النائب العام» تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لسيدة في الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية -على حد تعبيرها- حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وقد تبين «للنيابة العامة» أن حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَيْ مالك العين محل النزاع الذي باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأن كلتيهما تحوز مستندات تثبت ملكيتها للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية كما ادُّعي أو تراخٍ من الشرطة في إغاثة صاحبة المقطع المتداول التي هي أحد أطراف النزاع، وقد قررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتنازعين من ديوان  قسم الشرطة بضمان محالِّ إقامتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات حتى يتسنى «للنيابة العامة» اتخاذ قرارها في منازعة الحيازة المطروحة.

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