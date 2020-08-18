إيهاب جلال يستقر على تشكيل اضطراري فى المقاصة لمواجهة الجونة بالدوري

ويعانى المقاصة من غيابات كثيرة بين صفوفه ، فيفقد الفريق جهود كل من عمرو مرعي ومحمد مسعد وعبدالله مجدى بسبب إصابتهم بكورونا ، ويغيب أيضا ميدو جابر وباولن فوافي وحسنى فتحى وأحمد عادل عبدالمنعم وأحمد محسن بسبب إصابات عضلية مختلفة ، وأيضا يغيب عاصم سعيد بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مشاركته أمام الزمالك فى المباراة الماضية.





استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة اليوم بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : محمود حمديخط الدفاع : عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد مودي و أحمد صبيحة .خط الوسط : محمود توني وخالد أوتشو وصلاح ريكو .خط الهجوم : محمد إبراهيم وشيلمس بيكلى وصلاح أمين " أودو موسيس " .