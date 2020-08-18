إيهاب جلال يستقر على تشكيل اضطراري فى المقاصة لمواجهة الجونة بالدوري

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة اليوم بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمود حمدي
خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد مودي و أحمد صبيحة .
خط الوسط : محمود توني وخالد أوتشو وصلاح ريكو .
خط الهجوم : محمد إبراهيم وشيلمس بيكلى وصلاح أمين " أودو موسيس " .
ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمود حمدي
خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد مودي و أحمد صبيحة .
خط الوسط : محمود توني وخالد أوتشو وصلاح ريكو .
خط الهجوم : محمد إبراهيم وشيلمس بيكلى وصلاح أمين " أودو موسيس " .