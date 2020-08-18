تميزوا في تجهيز مقار مجلس الشيوخ.. محافظ قنا يكرم عددا من مديري المدارس

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددا من مديري المدارس، نظرًا لما بذلوه من جهود في تجهيز مقرات انتخابات مجلس الشيوخ بشكل متميز ولائق.





جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.





و قدم محافظ قنا، شهادات تقدير ومبلغ مالي لكل من مدير مدرسة الزهراء الثانوية بنات بقفط عادل أبو الحسن، ومدير مدرسة طوخ الابتدائية بنقادة، ورمضان صبحي محمد عليو و مدير مدرسة نقادة الثانوية بنات الأستاذ عماد محمد عطية.

وأكد الداودي، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري لديها، فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يتم بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل.

ودعا محافظ قنا، جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

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