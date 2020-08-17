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محافظات

محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:41 م
مشاركة محافظ قنا
مشاركة محافظ قنا
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يوسف رجب

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في ورشة عمل لفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة خطة تنفيذ أعمال التطوير لصناعة العسل الأسود.


جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والوفد المرافق له وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة.


وأوضح محافظ قنا، أن تطوير التكتلات الاقتصادية الصناعية من أهم محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج، لافتاً إلى أنه سوف يتم من خلال البرنامج تدريب العاملين بهذا القطاع علي كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية حديثة، بالإضافة إلي تطوير طريقة التصنيع بأساليب حديثة ومعدات متطورة توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطي جودة افضل للمنتج.


وأضاف الداودى، بأن البرنامج سوف يوفر الدعم المالي للعاملين بهذا القطاع تسهيلا عليهم في تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة.


وأشار محافظ قنا، إلي أن البرنامج يستهدف أيضا تطوير المنطقتين الصناعيتين بهو نجع حمادى وكلاحين قفط، بالإضافة إلى تطوير صناعة الفركة بمدينة نقادة كإحدي التكتلات الإقتصادية بالمحافظة والتي تعتبر من التراث المصري الأصيل ويتم تصدير منتجات هذه الصناعة إلي العديد من الأسواق الأجنبية.
 

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظتي قنا وسوهاج ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، و  يتضمن عدة محاور منها " تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية" وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.


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محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود
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