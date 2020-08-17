السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود فى أحد طوابق برج التطبيقيين بنجع حمادي.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب حريق محدود في برج التطبيقين.





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وتبين أن الحريق اندلع فى مساحة محدودة فى أحد الطوابق، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.





وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مقر البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات.





تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.