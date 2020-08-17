AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:24 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود فى أحد طوابق برج التطبيقيين بنجع حمادي.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب حريق محدود في برج التطبيقين.


اقرأ أيضًا:

كلية زراعة جنوب الوادى تنظم برنامجا تدريبيا للمشتغلين بتجارة المبيدات فى قنا

بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا


وتبين أن الحريق اندلع فى مساحة محدودة فى أحد الطوابق، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.


وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مقر البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات.


تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور
السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور
السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي

تقارير: كومان مدربًا لـ برشلونة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

تكلفة العلاج باهظة.. الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملًا

خطأ كبير من موقع ويكيبيديا.. لؤي عاشور حارس مرمى العربي: أنا مصري 100% ولست قطريا

سمح بالتنقيب عن النفط في محمية طبيعية.. ترامب يوافق على ترك نيويورك تتعفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة