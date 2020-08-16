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محافظات

بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:12 م
محطة مياه
محطة مياه
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يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، محطة مياه الزهنات النقالى، بحضور العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا، أن المحطة سوف تخدم حوالى ٥٠ ألف مواطن من أهالى قريتىّ أبودياب غرب و أبودياب شرق بطاقة ٣٠ لتر/ ثانية وتكلفة مالية تصل إلى ٢١ مليون جنيه ممولة من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ومؤسسة سقيا الماء.

 أشاد محافظ قنا، بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.


قال محافظ قنا، إن قطاع مياه الشرب شهد طفرة كبيره مؤخرًا حيث تم افتتاح توسعات محطة مياه دشنا بطاقة ٨٠٠ لتر / ثانية مطلع يونيو الماضى واليوم نفتتح هذه المحطة لخدمة أهالينا فى قرى أبودياب غرب وشرق وخلال أسبوعين سيتم افتتاح محطة مياه حجازة بحرى بطاقة ١٢٠ لتر / ثانية.


وأكد محافظ قنا، أن ذلك يأتى فى اطار خطة الدولة لتوصيل مياه الشرب الى كافة المناطق المحرومة بنسبة ١٠٠٪؜ مع نهاية عام ٢٠٢٣ . 


فيما قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب وتطوير القائم منها لتوفير خدمة مميزة للمواطنين لاسيما فى المناطق المحرومة.


وأشار رسلان، إلى أن مشروعات مياه الشرب التى يجرى تنفيذها يُراعى بها التوسعات المستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية تلبيةً لاحتياجات الزيادة السكانية المتوقعة دون الحاجة إلى انشاء محطات جديدة.

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بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
بتكلفة ٢١ مليون جنيه.. محافظ قنا ورئيس شركة الشرب يفتتحان محطة مياه الزهنات بدشنا
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