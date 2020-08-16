محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والوفد المرافق له، الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج بالمحافظة، وذلك بحضور اعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية.

أكد محافظ قنا، أن البرنامج سوف يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء علي الفقر والحصول علي المياه النظيفة وخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.





وأشار الدكتور هشام الهلباوى، إلى أن البنك الدولي وافق علي مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2023 وذلك بعد تحقيق تقدم ملموس وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة.





وأضاف الهلباوى، أنه تمت الموافقة أيضا علي إدراج محوري الصحة والتعليم ضمن المحاور التي ينفذها البرنامج.





يذكر ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، يتضمن عدة محاور منها" تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية" وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.





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