توقف حركة القطارات نصف ساعة بعد اصطدام قطار بتروسيكل في قنا

توقف حركة القطارات نصف ساعة بعد اصطدام قطار بتروسيكل فى قنا أثناء محاولته عبور مزلقان فى مركز دشنا .

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 157 مميز، و تروسيكل، أمام قرية العقبه بدشنا.

تبين أن القطار قادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية، ولم ينتج عن الحادث أى خسائر فى الأرواح، فيما حدثت تلفيات فى القطار و التروسيكل.

و أكد مصدر بالسكة الحديد، أن فريق الصيانة انتقل إلى مكان الواقعة لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع التصادم، لمتابعة عملية الإصلاح وتسيير حركة القطارات مرة أخرى.





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