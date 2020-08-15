مذبحة البِشعة.. الاعدام لـ 3 أشخاص والمؤبد لـ 8 آخرين

أسدلت محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، الستار على مذبحة البشعة التى وقعت أحداثها بطريق قنا - سفاجا، منذ ثمانية أعوام وراح ضحيتها خمسة أشخاص من عائلة واحدة بقرية الحجيرات، حيث قضت بإعدام ثلاثة متهمين والمؤبد لـ ثمانية آخرين.





اقـرأ أيضًا| لجنة من الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادى







الحكم صدر من داخل قاعة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى، و أمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء محمد.





وقائع القضية ترجع إلى خلافات قديمة بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، حيث اتهمت عائلة جلال عائلة سقاو بقتل نجلها، و أنكر أبناء العائلة الثانية صلتهم بواقعة القتل، فتم التوصل إلى اتفاق بذهاب 6 أفراد من أبناء عائلة" سقاو" إلى محافظة الاسماعيلية لإجراء ما يسمى بـ " البشعه" وهى طريقة قديمة يستخدمها متخصصين لإثبات صدق أو كذب الشخص بوضع سكين ساخنه على لسانه، إن أحرقته فهو كاذب و إن لم تصبه بسوء فهو صادق، على حد زعمهم.





و تم الاتفاق على السفر و برفقتهم أحد أبناء عائلة جلال، إلا أنه دبر خطة لقتل من برفقته من عائلة" سقاو" و فى الكيلو 27 بطريق قنا- سفاجا، أوقف السيارة بحجة قضاء حاجته، وما هى إلا لحظات حتى انقض أبناء عائلته بأسلحتهم على مستقلى السيارة و أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية نتج عنه مصرع 5 و نجاة شخص واحد.





و بعد تحريات أمنية موسعة تبين أن المجنى عليهم كانوا برفقة سعيد جلال" والد قتيل عائلة جلال"، للسفر لمحافظة الاسماعيلية لعمل اختبار "البشعه"، وتبين أنه و آخرين من عائلة وراء ارتكاب المذبحة التى راح ضحيتها كل من: أيمن.عساوى خليل وشقيقيه علاء وعليان، وعمهم ناجح خليل أحمد عيساوى، وابن عمهم عبدالخير عبدالله يوسف، و أصيب محمد محمود عبدالرحيم.





و بتاريخ 25 فبراير 2012 وجهت النيابة العامة بقنا، الإتهام لكل من: سعيد عمر أحمد، برهوم سعيد عمر، ثروت هدى محمد، عبد الباسط محمد حفنى، عبدالعاطي محمد جلال، محمد حطاوى كامل، عبدالناصر محمد حفنى، عمر سعيد عمر، مصطفى أحمد محمد عمر، جلال محمد جلال، عبدالهادي محمد جلال، وهدي محمد جلال"جميعهم من عائلة جلال" بتهمة قتل 5 و الشروع فى قتل آخر من عائلة "سقاو".





اقرأ أيضا| طائرة ورقية تتسبب فى فصل التيار الكهربائي عن قريتين بقنا





و بعد فترة من المحاكمات قضت المحكمة بإعدام 10 متهمين غيابيا و ومنهم واحد حضوريًا توفى خلال فترة وجوده بالسجن، فتم إعادة إجراءات المحاكمة، لتصدر المحكمة حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهمين من الأول للثالث، لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم والمؤبد لبقية المتهمين، وذلك فى القضية رقم 1128 لعام 2012 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2452 لعام 2012 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.