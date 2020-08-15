جنايات المنيا.. السجن ١٥ سنة لثلاثة متهمين في قضية قتل وسرقة وهتك عرض

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد أحمد مسعد المليجي بمعاقبة جمال. م. ع بالمشدد 15 عاما وغيابيا لكل من : أحمد. س. ن وطارق. ع. م بالسجن 15 عاما ومصادرة السلاح الناري والسيارة رقم ن ه ج ٤۳۸۷ مصر» المضبوطين وألزمت ال محكوم عليهم المصاريف الجنائية.





تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي اثر قيام المتهمين جمال. م. ع وشهرته حصاوي، و أحمد. س. ن شهرته مشرط، وطارق. ع. م وشهرته زرقة.





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مقمين مركز المنيا ومتهم رابع مجهول بخطف المجنى عليهما «وفاء»، وشقيقها «ربيع» داخل سيارة رقم ن ه - ج -٤۳۸۷ مصر بالإكراه تحت تهديد السلاح واقتادوهما عنوة إلى إحدى الزراعات الكائنة بمركز المنيا واحتجازهما بدون وجه حق وتعذيبهم واصاباتهما بانحاء متفرقة بالجسم وهتك عرض المجنى عليها وإكراها تحت تهديد السلاح بالتوقيع والبصمة على دفتر ايصالات أمانة على بياض وسرقة مشغولات ذهبية ومنقولات بالإكراه.





حيث شرعا المتهمان الأول والثاني في قتل «محمد» نجل المجنى عليها الأولى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الانتقام من أهلية شقيقه ويدعى وافر اثر تأخره في دفع مبالغ مالية مستحقة عليه للمتهم الأول نظير تعاملات تجارية ومالية بينهما فحاولا خطف شقيقه وعندما قاوم فأطلق النيران عليه واصابة في قدميه وخطف والدته.









ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم خطف واحتجاز مواطنين بدون وجه حق والتوقيع على ايصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح وشروع المتهمين الأول والثالث في القتل العمد وحيازة المتهم الأول سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإرهاب المواطنين إثر إطلاق أعيرة نارية بمدينة المنيا.



