AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غرق طفلتين فى نهر النيل أمام قرية الشعانية بنجع حمادي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:13 م
غرق
غرق
Advertisements
يوسف رجب

لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا فى نهر النيل، أمام قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى، بمحافظة قنا.


تمكنت قوات الحماية المدينة بنجع حمادي، من  انتشال جثة طفلة، و جار البحث عن جثة الطفلة الثانية.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بغرق الطفلة هدى حمدتو عسران ١٢ عاما،  وابنة عمها ١٤ عاما، في نهر النيل أمام قرية الشعانية بنجع حمادي.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي نجع حمادي.


تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضًا :

المبتكر الكفيف.. قصة مريض ابتكر علاجه بنفسه وأنهى معاناته مع تصلب الشرايين

مذبحة البِشعة.. الاعدام لـ 3 أشخاص والمؤبد لـ 8 آخرين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقطتا في النيل.. انتشال جثتي طفلتين بدارالسلام بسوهاج

انتشال جثة فتاة غارقة فى ترعة زليتم بنجع حمادى

العثور على جثة طفلة مذبوحة بجوار شريط السكة الحديد فى نجع حمادي

إنقاذ ربة منزل ألقت بنفسها في مياه النيل بنجع حمادي

انتشال جثماني شابين من نهر النيل بأسوان

انتشال 4 جثث من نهر النيل فى أول أيام عيد الأضحى بقنا

ترشيحاتنا

تداعيات فضيحة لشبونة.. برشلونة يطيح بـ 17 لاعبا في الميركاتو الصيفي

بفرمان من فايلر.. أزارو يعود للأهلي وتغيير مركز أجاي

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

مادونا في عيد ميلادها.. عمرها الحقيقي وحكاية خيانتها لزوجها

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش من أمام حمام السباحة

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس