غرق طفلتين فى نهر النيل أمام قرية الشعانية بنجع حمادي

لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا فى نهر النيل، أمام قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى، بمحافظة قنا.





تمكنت قوات الحماية المدينة بنجع حمادي، من انتشال جثة طفلة، و جار البحث عن جثة الطفلة الثانية.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بغرق الطفلة هدى حمدتو عسران ١٢ عاما، وابنة عمها ١٤ عاما، في نهر النيل أمام قرية الشعانية بنجع حمادي.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي نجع حمادي.





تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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