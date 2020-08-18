محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وهم: الطالبة ميرولا اشرف ذهني الحاصلة علي مجموع 409.5 علمي علوم، حاتم مصطفي محمد الحاصل علي مجموع 406.5 علمي رياضيات، محمد حمدي عبدربه الحاصل علي مجموع 406.5 علمى رياضيات ،عمرو عرفات جبريل الحاصل علي مجموع 406 ادبي ، يحيي عمر محمود الحاصل علي مجموع 358.5 أدبي دمج.





جاء ذلك في حضور الدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب وأسرهم.

قدم الداودي، التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة.





ومنح محافظ قنا، الطلاب شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.







وأكد الداودي، خلال لقائه بالطلاب حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم.





وأشار محافظ قنا، إلى أهمية التعليم والتفوق العلمي في إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل، معربًا عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير فى تفوقهم، مؤكدًا بأن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة.





و من جانبهم عبر الطلاب، عن مدى سعادتهم بلقاء المحافظ، مؤكدين أن هذا التكريم سوف يمثل حافزا لهم على بذل مزيد من التفوق خلال مراحل التعليم المقبلة.





اقرأ أيضًا:

إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا



السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بـ نجع حمادى.. صور

