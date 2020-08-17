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محافظات

إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:11 م
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا
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يوسف رجب

شهدت قرية الحجيرات بقنا، إنهاء خصومة ثأرية بالقودة، تٌعد الأولى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد في محافظة قنا.


وقرر طرفا الخصومة طى صفحة الخلافات بينهما وفتح صفحة جديدة من الود والتسامح.


وأقيمت مراسم الصلح داخل ديوان العمدة محمد اسماعيل، عمدة قرية الحجيرات، تم خلالها تقديم القوده" الكفن" لأهل القتيل.


حضر مراسم الصلح قيادات القرية و أعضاء لجنة الصلح، القائمين على إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.


فيما خلت مراسم الصلح، من التجمعات التى تشهدها المصالحات الثأرية، خاصة التى تتضمن تقديم "قوده" من العائلة المعتدية للعائلة المتضررة.

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إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا
إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا
إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا
إنهاء خصومة ثأرية بالقودة في قنا
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