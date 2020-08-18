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حوادث

إيداع طفلين بدار رعاية.. ضبط سيدة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:05 م
اعمال التسول
اعمال التسول
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وبصحبتها طفلين لقيامها بأعمال التسول وإستجداء المارة مستغلة فى ذلك الطفلين.

كان مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعى تداولوا مقطع فيديو لإحدى السيدات تستغل طفلان بمنطقة الهرم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بصورة تسئ للمظهر الحضارى للبلاد.


وبالفحص تبين قيام المذكورة بالتردد على مناطق العجوزة والدقى والهرم وإستغلال الطفلين فى أعمال التسول، ولم تقدم أية أوراق ثبوتية تفيد صلتها بالطفلين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداع الطفلين بأحد دور الرعاية للعرض على الجهات المختصة.
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